«دو» تحصد 446 مليون درهم أرباحاً في الربع الثاني

يوسف العربي (دبي)

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» بعد خصم حقوق الامتياز بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني من العام 2017 لتصل إلى 446.57 مليون درهم، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة من العام 2016.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي للشركة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر الهاتف أمس، إن قطاع الاتصالات في الدولة يشهد منافسة قوية بين المشغلين في مجال الهاتف المتحرك والثابت، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على معدلات تعرفة اتصالات الهاتف المتحرك وخدمة البيانات.

وأضاف سلطان، أن شركة «دو» تمضي بوتيرة هادئة على مسار النمو في ظل ظروف السوق الراهنة المليئة بالتحديات، متوقعا أن استمرار الشركة في تحقيق معدلات نمو بالوتيرة نفسها خلال الفترة المقبلة مع استبعاد حدوث طفرات في الأرباح أو الإيرادات بمستويات تتخطى الخانتين العشريتين وذلك في ضوء المعطيات ومستويات أداء مشغلي الاتصالات في الدولة وباقي أنحاء العالم.

ولفت إلى أن قطاع الاتصالات في الإمارات بلغ مرحلة النضج الكامل بعد تفعيل المنافسة في مجال الهاتف المتحرك والثابت وهي المرحلة التي يتشبع فيها السوق بالخدمات، وتتباطأ فيها نسب نمو أرباح وعائدات مشغلي الاتصالات على عكس أسواق الاتصالات الناشئة التي تشهد طفرات متتالية لحين الوصول إلى مرحلة التشبع.