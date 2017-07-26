«الاقتصاد» تبحث مع اليابان تنمية التعاون المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

بحث عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة سبل تنمية أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع اليابان، خلال اجتماع ثنائي عقد مع ياسوشي أكاهوشي، رئيس المنظمة اليابانية للتجارة الخارجية «جيترو»، في دبي. أبدى الجانبان خلال الاجتماع ارتياحهما للمستوى المتقدم للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، والحرص المتبادل على تطوير آليات فعالة للتعاون وتبادل الخبرات وتسهيل الاستثمارات في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية، والتي تخدم الأهداف التنموية، خاصة في مجالات الابتكار والبحوث العلمية وحاضنات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

شارك في الاجتماع محمد اليوسفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدد من كبار مستشاري الوزارة، إلى جانب كبار مسؤولي منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) من أعضاء الوفد الزائر إلى الدولة.

قال عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة إن العلاقات الإماراتية اليابانية تحظى بمكانة خاصة لدى الدولة، في ظل ما أحرزته من مستويات متقدمة للتعاون على كل الصعد وتحديداً الاقتصادي والتجاري، وما تعكسه الجهود المبذولة من رغبة متبادلة في إقامة نماذج متطورة للتعاون في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم أولويات الأجندة الاقتصادية لكلا البلدين.

وأشاد بالخطوات التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية عبر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون النوعية والجهود المستمرة من الطرفين في ترجمة تلك الاتفاقيات إلى فرص استثمارية وتجارية تحقق المنفعة المتبادلة وكذلك بقرار الحكومة اليابانية في إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول والذي ينعكس إيجاباً على كل أطر التعاون الثنائي ويعطي مزيداً من التسهيلات أمام المستثمرين الإماراتيين. واستعرض آل صالح عدداً من الفرص المطروحة لإقامة شراكات في مجالات الصناعات التحويلية ومن بينها صناعات البتروكيماويات والألومنيوم وأيضاً في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات.

يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان تجاوز 14.5 مليار دولار خلال العام 2016، فيما تقدر حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في الدولة نحو 4 مليارات دولار.