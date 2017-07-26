«أبوظبي للسياحة» تنظم حملة ترويجية في 3 مدن أميركية

أبوظبي (الاتحاد)

توجه وفد من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إلى 3 مدن أميركية بهدف تدشين حملة ترويجية متنقلة عبرها، لتشجيع المزيد من الزوار الأميركيين على اكتشاف الإمارة كوجهة سياحية فريدة.

وشمل برنامج الرحلة الترويجية زيارة مدينة نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس، حيث قابل الوفد ممثلين عن أبرز وكلاء السفر والشخصيات المؤثرة من عدة شركات سفر رائدة في الولايات المتحدة مثل «ألتور»، و«أميركان إكسبريس ترافل»، و«بي سي دي ترافل»، و«أوميجا وورلد ترافل»، و«سيجنتشر»، و«فيرتشوسو».

وتعتبر الولايات المتحدة من أبرز الأسواق السياحية بالنسبة لأبوظبي التي استضافت 67 ألف نزيل فندقي أميركي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ما يجعلها في الوقت الراهن خامس أكبر سوق خارجي مصدر لسياح الإمارة. وسجلت الهيئة في العام 2016 وصول 136.7 ألف نزيل فندقي أميركي قضوا 592.3 ليلة في مدينة أبوظبي ومنطقتي العين والظفرة. وبهذه المناسبة، قال مبارك النعيمي، مدير إدارة الترويج والمكاتب الخارجية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «يعتبر السوق الأميركي واحداً من أولوياتنا الرئيسية في الهيئة لما تجتذب من فرص نمو سنوي ثابت ومستمر. وتسهم حملاتنا التسويقية الواسعة في الولايات المتحدة، إلى جانب الترويج للإمارة عبر مكتبنا في نيويورك، في تقديم أبوظبي كوجهة سياحية عالمية والتعريف بما تحتضنه من تنوع ثقافي غني ومعالم سياحية مميزة».

وأضاف النعيمي: «تهدف استراتيجيتنا إلى تطوير وتوطيد علاقاتنا مع الشركاء الرئيسيين في قطاع السفر الأميركي والمؤسسات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، سعياً منا للحفاظ على زيادة أعداد زوارنا القادمين من الولايات المتحدة، وبالمقابل أيضاً لتشجيع هذه المؤسسات على استضافة فعاليات الأعمال الخاصة بهم في أبوظبي، وتشكل هذه الرحلة خطوة أولى نحو قطف ثمار جهودنا لإنماء مستوى إقبال الزوّار على الوجهات السياحية والثقافية والترفيهية المتنوعة في الإمارة، وترسيخ مكانة أبوظبي على الصعيد العالمي».

وشارك في هذه الحملة ممثلون من شركة «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وفندق «كراون بلازا» في جزيرة ياس، و«حلبة مرسى ياس»، وفندق «باب القصر»، وفندق «دوسيت ثاني».

وقال مارتن درو، نائب أول لرئيس إدارة شؤون الأميركيتين في شركة الاتحاد للطيران: «تفخر شركة الاتحاد للطيران أن تقدم لضيوفها الكرام في الولايات المتحدة أجود خدماتها الأرضية والجوية، والتي تستلهمها من أرقى مؤسسات الضيافة في العالم لترسي معياراً جديداً لمفهوم السفر الراقي عبر خدماتها المتميزة، بدءاً من الأسرّة المسطحة بالكامل وانتهاءً بتوفير خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (واي فاي)، مع فرصة لتذوق أشهى المأكولات». وتشمل الحملات الترويجية الخارجية الأخرى التي تنظمها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لهذا العام، رحلات إلى المملكة المتحدة البريطانية، وأيرلندا، وفرنسا.