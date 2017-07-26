تقرير: الاقتصاد الإماراتي المتنوع يتقدم على اقتصادات الخليج

دبي (الاتحاد)
أفاد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يستفيد من انتعاش تدفقات التجارة ونمو السياحة العالمية بصورة أكبر مقارنة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
وقال المعهد المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل في تقرير جديد صدر أمس، إن الإمارات تتمتع بآفاق اقتصادية إيجابية للغاية، كونها الاقتصاد الأكثر تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكّل الوقود ما نسبته 22% فقط من إيرادات التصدير للدولة.
ويتوقع تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني 2017، والذي تم إعداده من قبل «أكسفورد إيكونوميكس» - شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أن نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات سيصل إلى 1.7% في العام 2017.
ومع أن معدل النمو يعادل نصف ما كان عليه في 2016، فإنه يرتكز على مساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي، ما يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يتسارع إلى 3.3% في 2018.
وساهمت استثمارات البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة في إطلاق عنان هذه الإمكانات الواعدة للنمو، فمطار دبي الدولي يُصنّف كثالث أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، بينما تعتبر موانئ دبي العالمية تاسع أكثر موانئ الحاويات انشغالاً على مستوى العالم. وقفزت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنسبة 7.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، ويتجلّى هذا التحسّن عبر مختلف مجالات القطاع غير النفطي. وهناك العديد من مشاريع البنية التحتية الرئيسة التي تحرز تقدماً ملموساً، يدعمها جزئياً معرض إكسبو 2020 (الدورة الأولى التي تنعقد في منطقة الشرق الأوسط)، ولكن يحفزها بزخم أكبر التوسع المستمر للتجارة وخطوط المواصلات. ... المزيد