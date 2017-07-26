تقرير: الاقتصاد الإماراتي المتنوع يتقدم على اقتصادات الخليج

دبي (الاتحاد)

أفاد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يستفيد من انتعاش تدفقات التجارة ونمو السياحة العالمية بصورة أكبر مقارنة باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وقال المعهد المتخصص في مهنة المحاسبة والتمويل في تقرير جديد صدر أمس، إن الإمارات تتمتع بآفاق اقتصادية إيجابية للغاية، كونها الاقتصاد الأكثر تنوعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكّل الوقود ما نسبته 22% فقط من إيرادات التصدير للدولة.

ويتوقع تقرير رؤى اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني 2017، والذي تم إعداده من قبل «أكسفورد إيكونوميكس» - شريك معهد المحاسبين القانونيين ICAEW والمتخصّص في التوقعات الاقتصادية، أن نمو إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات سيصل إلى 1.7% في العام 2017.

ومع أن معدل النمو يعادل نصف ما كان عليه في 2016، فإنه يرتكز على مساهمة كبيرة من القطاع غير النفطي، ما يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يتسارع إلى 3.3% في 2018.