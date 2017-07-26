«لولو للصرافة» تستحوذ على «الفلاح»

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت شركة لولو العالمية للصرافة، اتفاقا لشراء شركة الفلاح للصرافة في الإمارات وبنسبة 100%.

وتُعد عملية الشراء الكبرى هذه هي الأولى من نوعها التي تحدث داخل الإمارات العربية المتحدة في قطاع الصرافة، ما يجعل شركة لولو العالمية للصرافة هي ثاني أكبر لاعب في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حسب ما أفادت الشركة في بيان أمس.

بإجراء عملية الاستحواذ، ارتفع عدد فروع شركة لولو بـ 30 فرعا ليصل إلى 73 فرعاً داخل الإمارات وإلى 170 فرعا على مستوى العالم.

وقال أديب أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة لولو العالمية للصرافة، «إننا متحمسون للغاية تجاه شراء شركة الفلاح حيث سيساعدنا ذلك في دمج أكبر لشبكة فروعنا، وبالتالي خدمة فئة أكبر من العملاء، وأود أن أعبر عن امتناني للسلطات التنظيمية والجهات الحكومية لدعمهما المتواصل».

ومنذ ثماني سنوات تم تدشين شركة لولو العالمية للصرافة في أبوظبي، والآن تعمل الشركة في عُمان، والكويت، وقطر، والبحرين، والهند، وبنجلاديش، والفلبين، وسيشل.

وحول خطط التوسع لشركة لولو العالمية للصرافة، قال أديب أحمد «لدينا هدف قصير المدى (ثلاث سنوات) وهو يتمثل في توسيع خُطانا عبر دول جنوب شرق آسيا، ومنها إلى أوروبا، وكذلك نحن نتطلع إلى الدخول في الأسواق الجديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأضاف قائلاً: «تقوم الأعمال على الخدمة ذات الجودة العالية، فإن الوصول لهذا المستوى يمثل أهمية قصوى بالنسبة لنا، ولذلك نؤمن بأن عمليات الاستحواذ هي جزء لا يتجزأ من تطورنا، وأنا مسرور من انتعاش نشاطنا في الاستحواذ خلال الخمس سنوات الماضية، ففي هذا الوقت أضفنا ما يربو على 80 فرعا لمجموعة شركاتنا فنحن نبحث باستمرار عن الفرص التي تعزز من وصولنا ومن شبكتنا بصورة أكبر».

وقال أديب: «إن التقنيات الناشئة تقود نحو التغيير في مجال الخدمات المالية لذلك نبتكر باستمرار في طريقة قيامنا بالأعمال، أما عن تطبيقنا الرقمي فهو حاليا في مرحلة متقدمة من التطوير وهو سيشمل جميع الخدمات المتاحة والمقدمة داخل فروعنا. وحاليا، نحن بانتظار الموافقة النهائية من عدة جهات تنظيمية، وعلاوةً على هذا، نحن نهدف بفعالية إلى نقل 30% من معاملاتنا إلى المنصة الرقمية بحلول عام 2020».