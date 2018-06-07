التحالف العربي يرصد «باليستيين» أطلقهما الحوثي دون أضرار



تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018 الرياض (واس، وكالات) أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء أمس، أن الدفاع الجوي السعودي تمكن من رصد صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه مدينة نجران في المملكة العربية السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: «في تمام الساعة السادسة و46 دقيقة من مساء الجمعة، رصدت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخاً باليستياً أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة، وسقط داخل الأراضي اليمنية». وأضاف المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودي، رصدت صاروخاً آخر سقط في صحراء غير آهلة بالسكان، موضحاً أنه لم ينتج عنه أي أضرار حتى وقت إصدار هذا البيان، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية. وذكر أن الصاروخين كانا مصوبين باتجاه مدينة نجران السعودية، وتم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان. وأوضح أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية، يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأممي 2216 و2231 بهدف تهديد أمن السعودية والأمن الإقليمي والدولي.