إقبال كثيف على المشاركة في مسابقة رواد القصر

أبوظبي (الاتحاد)

قال حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع إن مسابقة رواد القصر العالمية للمشاريع الرائدة والمبتكرة التي أعلن الصندوق عن فتح باب المشاركة فيها مطلع الشهر الحالي تشهد إقبالا نوعيا وكثيفا من أصحاب المشاريع المبتكرة.

وتعد مسابقة رواد القصر النسخة الإماراتية لمسابقة عالمية أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير اندرو دوق يورك في المملكة المتحدة في العام 2014 وتهدف إلى تمكين المتأهلين من رواد أعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة من عرض مشاريعهم واحتياجاتها سواء كانت مالية أو تسويقية أو إدارية أو تطويرية وغيرها أمام نخبة من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات مرموقة في قصر سانت جيمس بالمملكة المتحدة وذلك ليحظوا بفرصة للدعم وتطوير مشاريعهم.

ودعا النويس رواد الأعمال المواطنين لاغتنام الفرصة والتسجيل في هذه المسابقة التي تشكل نافذة عالمية لتطوير مشاريعهم، مشددا على أنها فرصة حقيقية لتمكين أصحاب الأفكار والمشاريع الابتكارية من تطوير رؤاهم وأفكارهم وتمكنهم من تحقيق أحلامهم الاستثمارية القائمة على التقنية.

وأوضح النويس أن الصندوق يستقبل طلبات رواد الأعمال والترشيحات من خلال الموقع الخاص بالمسابقة http:/‏‏/‏‏pitchatpalaceuae.com/‏‏ar منبها إلى أن آخر موعد لتسلم الترشيحات سيكون يوم 20 أغسطس المقبل.

وأضاف «إن المشاركة في هذه المسابقة سيمكن رواد الأعمال المواطنين من تطوير مشاريعهم ودخول الأسواق العالمية من خلال شبكة العلاقات التي تتيحها لهم هذه المسابقة متمنيا النجاح والتميز لجميع المشاركين».

وأكد أن صندوق خليفة قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه المسابقة في دورتها الأولى في أبوظبي، موضحا أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية متقدمة للمتأهلين من أصحاب المشاريع بالتعاون بين صندوق خليفة ومكتب دوق يورك ليتم بعد ذلك بدء المنافسات للتأهل النهائي.

وأوضح النويس أن المتأهلين سيقومون بعرض مشاريعهم في قصر الإمارات في مرحلة أولى ثم قصر سانت جيمس بالمملكة المتحدة مع مجموعة من رواد الأعمال من مختلف دول العالم، حيث سيتواصلون مع عدد من الخبراء والمستشارين وسيتلقون النصائح في مختلف المجالات.