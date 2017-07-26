«إكسبو 2020 دبي» يوقع اتفاقية شراكة مع «أكسنتشر»

دبي (الاتحاد)

أبرم إكسبو 2020 دبي أمس اتفاق شراكة مع «أكسنتشر»، تغدو بموجبها الأخيرة شريك الخدمات الرقمية وتكامل الأنظمة له في فئة «شريك أول رسمي». وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى «أكسنتشر» مسؤولية أمن المعلومات وعلاقات العملاء وخدمات المساعدة الافتراضية وتحديد الموقع الجغرافي.

وتؤدي «أكسنتشر» دوراً محورياً في جعل أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا أحد أكثر الأماكن سرعةً وذكاءً وأفضلها اتصالاً وترابطاً في العالم.

ولتحقيق هذه الهدف، تتعاون «أكسنتشر» مع «اتصالات ديجيتال»- وحدة عمل ضمن شركة «اتصالات» التي اختيرت شريكاً أول رسمياً للاتصالات والخدمات الرقمية لإكسبو.

وتتركز مهام «أكسنتشر» على ضمان تكامل الأنظمة لأكثر من 70 تطبيقاً من تطبيقات إكسبو، وتنسيق إدارة وهندسة البرامج والاختبار بين مختلف الشركاء التقنيين له. وتتولى الشركة أيضاً مسؤولية تصميم الحلول وبنائها وتطبيقها في مجالات متنوعة مثل المساعدة الافتراضية وذكاء الأعمال والتحليلات وتطبيقات الهاتف المحمول وتقنيات مناسبة للعلاقات مع الضيوف.