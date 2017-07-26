النفط يعزز مكاسبه والدولار يواصل الهبوط

طوكيو (رويترز)
واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس بعدما تعهدت السعودية بتقييد الصادرات اعتباراً من الشهر القادم، ودعت أوبك عدداً من أعضائها إلى زيادة مستوى التزامهم بتخفيضات الإنتاج للمساعدة في تقليص فائض المعروض ومعالجة الأسعار المتراجعة.
وتلقت المكاسب دعما من تحذير المدير التنفيذي لشركة هاليبرتون من أن نمو عدد الحفارات النفطية بأميركا الشمالية يظهر إشارات على الاستقرار مما قد يهدد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
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من جهة أخرى، هبط الدولار إلى أقل مستوى في 13 شهرا مقابل سلة عملات رئيسة مرجحة بالتجارة أمس ليواصل موجة الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي بدأ أمس.
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ونزل المؤشر نحو أربعة في المئة خلال الشهر الماضي وأكثر من ثمانية في المئة منذ بداية العام.
ومقابل الين تراجعت العملة الأميركية قليلا إلى 111 ينا بعدما نزلت أمس إلى 110.625 ين وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو.