النفط يعزز مكاسبه والدولار يواصل الهبوط

طوكيو (رويترز)

واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس بعدما تعهدت السعودية بتقييد الصادرات اعتباراً من الشهر القادم، ودعت أوبك عدداً من أعضائها إلى زيادة مستوى التزامهم بتخفيضات الإنتاج للمساعدة في تقليص فائض المعروض ومعالجة الأسعار المتراجعة.

وتلقت المكاسب دعما من تحذير المدير التنفيذي لشركة هاليبرتون من أن نمو عدد الحفارات النفطية بأميركا الشمالية يظهر إشارات على الاستقرار مما قد يهدد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 0705 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة تسليم سبتمبر أيلول 22 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 48.82 دولار للبرميل بعدما زاد 1.1 بالمئة في التسوية السابقة.

من جهة أخرى، هبط الدولار إلى أقل مستوى في 13 شهرا مقابل سلة عملات رئيسة مرجحة بالتجارة أمس ليواصل موجة الخسائر التي تكبدها في الآونة الأخيرة مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي بدأ أمس.

وفي التعاملات المبكرة نزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة، لأقل مستوى منذ يونيو حزيران 2016 عند 93.815.

ونزل المؤشر نحو أربعة في المئة خلال الشهر الماضي وأكثر من ثمانية في المئة منذ بداية العام.

ومقابل الين تراجعت العملة الأميركية قليلا إلى 111 ينا بعدما نزلت أمس إلى 110.625 ين وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو.