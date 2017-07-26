«أبوظبي للأعمال» ينجز الربط الإلكتروني مع 36 جهة حكومية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن إنجازه الربط الإلكتروني مع كل من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة موانئ أبوظبي ليصل معهما إجمالي عدد الجهات التي تم إنجاز الربط الإلكتروني معها إلى 36 جهة حكومية محلية واتحادية تشكل ما نسبته 97% من إجمالي معاملات التراخيص الاقتصادية.

وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة إن مشروع الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة يعد من المشاريع التطويرية والنوعية على مستوى المنطقة، حيث يسهم بمنح الموافقات النهائية للتراخيص الاقتصادية على تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين الذين كانوا يعانون من التنقل بين هذه الجهات لأخذ الموافقات منها مما يكلفهم الوقت والجهد.

وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على استكمال الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية مع نهاية العام الجاري، حيث سيتمكن مركز أبوظبي للأعمال من تحقيق أحد أهم أهدافه الرامية إلى تعزيز كافة معاملات التراخيص التجاري إلكترونياً.

وأضاف أنه مع إتمام تفعيل نظام الربط الإلكتروني مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية على مستوى إمارة أبوظبي سيتمكن متعاملو مركز أبوظبي للأعمال من استخراج رخصتهم التجارية الجديدة من يومين إلى أربعة أيام عمل.

ومن جانبه، قال علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية بمركز أبوظبي للأعمال إن المركز وفي إطار إجراءاته الرامية إلى ضمان إتمام عمليات الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة يقوم بتدريب موظفي الجهات ذات العلاقة بكيفية تسلم طلبات معاملات التراخيص التجارية إلكترونياً من خلال ورشات عمل بهدف تعريفهم بتطبيقات نظام الربط الإلكتروني وكيفية التعامل معه.

وأشاد النعيمي بمستوى التعاون والتنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال والجهات الحكومية التي تم الربط معها والتي أبدت تجاوباً كبيراً لتحقيق الشراكة الاستراتيجية لتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني معرباً عن أمله في أن يستكمل المركز خطته في تفعيل الربط الإلكتروني مع باقي الجهات الحكومية المستهدفة حتى نهاية العام الجاري.