4.9 مليار درهم تجارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة في 4 أشهر

أبوظبي(وام)

واصلت تجارة أبوظبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة نموها، وقفزت قيمة السلع الداخلة منها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للإمارة إلى نحو 4.9 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 25.6% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، بحسب مركز الإحصاء - أبوظبي.

وشكلت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 8.4% من إجمالي التجارة السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي والتي بلغت 58.2 مليار درهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل الماضي.

وبلغت الواردات من اللؤلؤ والأحجار الكريمة في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين 2.55 مليار درهم تقريبا مقارنة مع 348 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام 2016.

وعلى جانب تجارة إعادة التصدير من هذه السلع فقد وصلت قيمتها في نهاية الثلث الأول من العام الجاري 2.13 مليار درهم تقريبا بنمو نسبته 28.5%. وعلى صعيد الصادرات فقد بلغت قيمتها 204 ملايين درهم في نهاية أبريل مقارنة مع 2.5 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2016.