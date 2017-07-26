‬2.1% ‬التضخم ‬في أبوظبي خلال ‬النصف ‬الأول

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع معدّل التضخم في أسعار المستهلك بأبوظبي خلال النصف الأول من عام 2017 إلى 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغ الرقم القياسي 108% ‬للنصف ‬الأول ‬من ‬عام ‬2017، مقارنة مع ‬105.8% ‬للفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، حسب ما أفاد مركز الإحصاء - أبوظبي في بيان أمس. وبلغ معدّل التغير النسبي في أسعار المستهلك 1.8% ‬خلال ‬شهر ‬يونيو ‬2017 ‬مقارنة ‬بشهر ‬يونيو ‬2016.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو 2017 مقارنة بالرقم القياسي لشهر مايو 2017.

وأسهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 51.3% في الارتفاع الذي حدث خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وجاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 3.2%.

وحسب توقعات مركز الإحصاء - أبوظبي سيرتفع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الثالث لعام 2017 ‬بزيادة ‬مقدّرة ‬نسبتها ‬1.9% ‬عن ‬الربع ‬الثالث ‬من ‬عام ‬2016 ‬وبنسبة ‬1.2% ‬للربع ‬الرابع ‬لعام ‬2017 ‬عن ‬الربع ‬الرابع ‬لعام ‬2016.