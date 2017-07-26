‬2.1% ‬التضخم ‬في أبوظبي خلال ‬النصف ‬الأول

أبوظبي (الاتحاد)
ارتفع معدّل التضخم في أسعار المستهلك بأبوظبي خلال النصف الأول من عام 2017 إلى 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغ الرقم القياسي 108% للنصف الأول من عام 2017، مقارنة مع 105.8% للفترة نفسها من عام 2016، حسب ما أفاد مركز الإحصاء - أبوظبي في بيان أمس. وبلغ معدّل التغير النسبي في أسعار المستهلك 1.8% خلال شهر يونيو 2017 مقارنة بشهر يونيو 2016.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.4% خلال شهر يونيو 2017 مقارنة بالرقم القياسي لشهر مايو 2017.
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وحسب توقعات مركز الإحصاء - أبوظبي سيرتفع متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الربع الثالث لعام 2017 بزيادة مقدّرة نسبتها 1.9% عن الربع الثالث من عام 2016 وبنسبة 1.2% للربع الرابع لعام 2017 عن الربع الرابع لعام 2016.