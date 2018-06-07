قطر تجني ثمار خيانتها وتآمرها

ساسي جبيل (تونس)
أكد مثقفون وباحثون وإعلاميون تونسيون وليبيون، أن قطر، ومن خلال تصريحات عناصر نظامها تؤكد يوماً بعد يوم أنها ستظل خارج السرب، وأنها متمسكة بالمكابرة، مشيرين إلى حرص النظام القطري وعلى لسان محمد عبد الرحمن وزير خارجية قطر الزعم بأن «بلاده أصبحت أقوى بعد مقاطعة الدول الأربع، وأن نظام «الحمدين» يوافق على الحوار دون شروط مسبقة».
وأوضحوا أن النظام القطري حريص على الترويج لأكاذيب تسعى لاحتواء الضرر الذي لحق بسمعة قطر على الساحة الإقليمية والدولية نتيجة المقاطعة مثل ترديد أن الأزمة أثرت على مجلس التعاون الخليجي وإلقاء مسؤولية تدهور الأوضاع بالمنطقة على السعودية.
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وأوضح أن وزير خارجية قطر، أكثر المسؤولين في بلاده يدرك أن قطر التي كان لها شأن في العالم، سابقا، بفضل انتمائها للمنطقة الخليجية، أصبحت اليوم منبوذة من الجميع بمجرد مقاطعتها من قبل الدول الأربع، ولذلك تعتمد الشيكات وعقد صفقات تسلّح أكبر منها ومن حاجتها مع الدول الكبرى، لمواجهة عزلتها، وقال إن عزلة قطر ستستمر طالما أن نظام «الحمدين» يسير مكابرا ويواصل سياساته المعادية للعرب، وتنفيذه لأجندات إيرانية.
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أما الإعلامي الليبي فوزي العجيلي ، فأوضح أن العزلة فعلت بقطر الكثير وجعلت نظام «الحمدين» في حالة ارتباك مستمر، غير أن استمراره في المكابرة سيزيد من عزلته وتأثر اقتصاد قطر بشدة وتعرضه لمخاطر الانهيار الكامل إذا استمرت المقاطعة، مشيراً في هذا الصدد إلى رفض عدد من البنوك الدولية تولي عملية إصدار السندات السيادية للحكومة القطرية، واستمرار مؤشر سوقها المالي في التراجع.