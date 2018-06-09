القبض على مسؤول الملف الأمني للقاعدة بدرنة

أبوظبي (مواقع إخبارية)
أعلن الجيش الليبي، أمس الجمعة، القبض على يحيى الأسطى عمر، مسؤول الملف الأمني لتنظيم القاعدة بمدينة درنة وأحد رجالات النظام القطري في ليبيا ، في خطوة تمثل ضربة قوية للجماعات الإرهابية وتفضح انهيارها بالمدينة.
وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، في بيان نشره على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أن «غرفة عمليات الكرامة ألقت القبض على الإرهابي يحيى الأسطى عمر المسؤول عن الملف الأمني في تنظيم القاعدة بمدينة درنة، خلال عملية نوعية محكمة».
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ويعد الأسطى، الذي يعرف كذلك باسم «أبو سليم»، من أبرز قيادات تنظيم القاعدة وهو الرجل الثاني فيما ما يسمى بـ«مجلس شورى درنة» الذراع العسكرية لتنظيم القاعدة في ليبيا، حيث كان مسؤولاً عن تسليح هذا التنظيم. ويمثل إلقاء القبض عليه ضربة قوية للتنظيم، خاصة أن هذا الإرهابي كان يقود مسلحي تنظيم «مجلس شورى درنة» ويدير عملياتهم العسكرية ضد قوات الجيش الليبي في مدينة درنة، كما يوصف بأنه من رجال قطر في ليبيا.
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ويأتي هذا التطور بعد يوم من سيطرة الجيش الليبي بالكامل على ساحل مدينة درنة واستعادة أبرز أحيائها وسط المدينة، حيث تتواصل ملاحقة بقايا الجماعات الإرهابية في مواقعها.