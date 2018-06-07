المعارضة القطرية : تميم يتنازل عن كميات ضخمة من الغاز لإيران

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت المعارضة القطرية عن قيام تميم بن حمد أمير قطر بالتنازل «سراً» عن كميات ضخمة من الغاز لصالح الايرانيين في حقل الشمال المشترك بين النظام القطري ونظام الملالي لتغطية الخسائر التي ستنتج عن انسحاب شركات اوروبية وروسية من ايران بعد العقوبات الأميركية

وقالت المعارضة القطرية في سلسلة تغريدات على «تويتر» « علم إئتلاف المعارضة ان تميم طلب من شركة قطر للبترول ان تتنازل سرا عن كميات ضخمة من الغاز لصالح الايرانيين في حقل الشمال المشترك بين النظام القطري ونظام الملالي». وأضافت «والسبب بحسب ما افادتنا به وحداتنا التي تغطي الداخل القطري، هو تغطية الخسائر التي ستنتج عن انسحاب شركات اوروبية وروسية من ايران بعد العقوبات الأميركية». ومضت تقول «يأتي هذا ليفضح ما كانت اعلنت عنه ايران بداية العام من ان انتاجها في الحقل ارتفع بواقع 83 مليون متر مكعب يوميا وهي تتقدم بذلك على تميم ومافياته».

وأوضحت «هذا الاعلان كان نتيجة تنسيق مشترك بين تميم وخامنئي تحسبا لما كان الرئيس الأميركي سيعلنه من عقوبات على نظام ايران القمعي وللتغطية على ما قامت به حاليا شركة تميم الفاسدة». وقالت «لقد كان النظام القطري يتباهى انه يتميز عن الايرانيين بإطلاقه تسمية الشمال على الحقل وليس بارس كما يسيمه نظام الملالي. هذا النوع من الخدع الاعلامية لن ينطلي احد».

إلى ذلك كشفت المعارضة القطرية عن إصدار جهاز أمن تميم بن حمد أمير قطر أوامر جديدة على عملائه في المطار والعاملين في تدقيق الجوازات، تقضي بتحويل أي مواطن قطري يعتزم السفر للخارج الى التحقيق الفوري في حال كان حجم الأموال التي يحملوها أو المحولة إلكترونياً تغطي اكثر من المدة التي يود فيها التغيب عن قطر، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات القمعية تهدف إلى القبض على أي قطري شريف يتم الشك فيه بعد التحقيق معه انه يريد مغادرة قطر نهائياً هرباً من نظام القمع والوضع الاقتصادي الرديء.