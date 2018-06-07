سلطان بن سحيم: «الحمدين» يمنع أبناء شعبه من أداء الحج والعمرة



تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018 أبوظبي (الاتحاد) اتهم الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أمس النظام القطري بمنع أبناء الشعب القطري من أداء الحج والعمرة، متوعداً النظام في الدوحة بيوم حساب. وقال بن سحيم في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «بينما الشقيقة الكبرى تترفع عن الخلافات السياسية وتفتح أبوابها وقلبها لشعبنا لأداء العمرة، يصر نظام الحمدين على منعهم من بيت الله.. كل ذلك حتى لا تسقط حجتهم بالمظلومية.. أي ذنب اقترفتموه أمام الله؟!». وأوضح «سيأتي يوم يحاسبكم الشعب القطري على ظلمكم له ومنعكم إياه من أداء العمرة والحج، مضيفاً «كم هي كثيرة الذنوب التي تحيط برقابكم، لكنكم لا تخافون الله ولا تهمكم غير مصالحكم».