ترامب يدعو لإعادة روسيا إلى مجموعة السبع

كيبك، كندا (أ ف ب)

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس نظراءه في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى التفكير في إعادة روسيا إلى المجموعة، في تصريحات ستغضب على الأرجح حلفاءه الأوروبيين الغاضبين أصلاً من السياسات الروسية.

فيما حذر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك من أن محاولة ترامب إلغاء أو تعديل عدد من الاتفاقيات الدولية يشكل تهديدا للنظام العالمي. وقبل لقائه الزعيم الكوري الشمالي الثلاثاء المقبل في سنغافورة، يشارك ترامب اليوم في قمة مجموعة السبع التي يتوقع أن تشهد مواجهة بينه وبين حلفائه بشأن الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها عليهم.

إلا أن الرئيس الأميركي أعلن في سلسلة تغريدات، أنه ليست لديه أي نية للاعتذار أو التراجع، بل على العكس. وكتب صباح أمس على «تويتر» قبل مغادرة واشنطن «أتطلع إلى تسوية الاتفاقات التجارية غير العادلة مع دول مجموعة السبع. إذا لم يحدث ذلك، سيكون أفضل». وسيكون ترامب الذي حطت طائرته في كيبيك آخر رئيس يصل إلى القمة وأول من سيغادرها صباح اليوم السبت.

كما أثار ترامب الجدل مجددا لكن هذه المرة بخصوص روسيا. وقال للصحفيين في البيت الأبيض «طردوا روسيا وعليهم إعادة روسيا لأنه يجب أن تكون روسيا معنا على طاولة المفاوضات». وقال «أنا أسوأ كوابيس روسيا»، وتابع «لكن رغم قول ذلك فإن روسيا يجب أن تكون في الاجتماع». وأضاف «لماذا نجتمع بدون وجود روسيا في الاجتماع؟». وأوضح «سأوصي، والأمر يعود لهم. لكن روسيا يجب أن تكون في الاجتماع، يجب أن تكون جزءا منه».