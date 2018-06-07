أميركا تريد تكثيف العمليات ضد «داعش» في أفغانستان

بروكسل (كالات)
قال الجنرال جون نيكولسون، قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان، أمس، إن الولايات المتحدة تنوي تكثيف العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش» في شرق أفغانستان أثناء وقف مؤقت لإطلاق النار بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، أمس الأول، وقف إطلاق نار غير مشروط مع طالبان، تزامناً مع قرب نهاية شهر رمضان. لكن هذا الإعلان يستثني الجماعات المتشددة الأخرى مثل «داعش».
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وقال نيكولسون للصحفيين «العمليات ضد داعش ستستمر، ستزيد في الواقع خلال فترة وقف إطلاق النار في إطار تركيزنا على داعش».
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وجاء القرار بعد اجتماع لرجال دين أفغان هذا الأسبوع، أصدروا خلاله فتوى بتحريم الهجمات الانتحارية.