توقيف عراقي في كردستان بتهمة اغتصاب وقتل مراهقة ألمانية

برلين، أربيل (وكالات)

كشف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أمس، أن قوات الأمن الكردية أوقفت العراقي المعروف بـ«علي بي» مشتبه بتورطه بجريمة اغتصاب وقتل الفتاة الألمانية المراهقة سوزانا (14 عاماً) في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا، وذلك بعد أيام قليلة على فراره من ألمانيا.

وأضاف زيهوفر أن الأمن الكردي اعتقل الشاب علي بشار (20 عاماً)، صباح أمس، بناء على طلب من الشرطة الاتحادية الألمانية. وبحسب بيانات الادعاء العام الألماني، غادر المشتبه به ألمانيا مع عائلته بأكملها الخميس قبل الماضي على الأرجح. واختفت سوزانا قبل نحو أسبوعين، وتم العثور على جثتها الأربعاء الماضي، في بلدة إردلوخ بالقرب من مدينة فيسبادن. ورجحت الخارجية الألمانية أن لدى العراقي المشتبه به وثائق سفر سارية، أو على الأرجح ما يسمى «تصريح بالعبور».