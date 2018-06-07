توقيف «الشورتاني» أحد أخطر الإرهابيين في العراق



تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018 بغداد (وكالات) أعلنت قيادة عمليات بغداد أمس، إلقاء القبض على أحد أخطر الإرهابيين في العراق ويكنى بـ«الشورتاني»» في أحد أحياء غربي العاصمة بغداد. وقالت القيادة في بيان: «وفق معلومات استخبارية دقيقة، داهمت القوات الأمنية أحد الدور في منطقة حي الخضراء غربي بغداد، وتمكنت من إلقاء القبض على الإرهابي الخطير المعروف بـ«الشورتاني» وهو مطلوب للقضاء وفق المادة 4/‏إرهاب»، مشيرة إلى أنه ضبط بحوزته على 8 عبوات ناسفة مع 8 بطاريات تفجير. بالتوازي، أفاد مصدر مسؤول في قيادة الشرطة الاتحادية بكركوك، أن قوات نفذت عملية تطويق وتفتيش قرى دوكركان حاج مصطفى، ودوكركان حاج حسين، والشاوي، وكندهار، والمناطق المحيطة بها جنوب غربي كركوك، حيث ألقت القبض على مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب صادرة بحقهما مذكرات توقيف من المحكمة.