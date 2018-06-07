مجلس الأمن يحذر من مجاعة في الصومال



تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018 نيويورك (ا ف ب) أعرب مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية عن قلقة العميق إزاء «استمرار خطر حدوث مجاعة» في الصومال، مطالباً جميع الأطراف في هذا البلد الأفريقي بالسماح «بعبور المساعدات الإنسانية بحرية». وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر قال مجلس الأمن إنه «يعرب عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الإنسانية في الصومال، بما في ذلك استمرار خطر حدوث مجاعة وتداعيات الفيضانات الأخيرة». وأضاف البيان أن «مجلس الأمن يلاحظ بقلق أن المعارك فاقمت الوضع الإنساني ويدعو جميع الأطراف لأن تسهّل وتسمح للمساعدات الإنسانية بأن تعبر بكل أمان وبدون معوقات كي تصل إلى محتاجيها بسرعة».