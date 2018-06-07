تونس: ارتفاع عدد غرقى مركب المهاجرين إلى 77



تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018 ساسي جبيل(تونس) قالت وزارة الداخلية التونسية، إن عدد الجثث التي تم انتشالها من البحر في غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين الأحد الماضي بلغت حتى امس الجمعة 77 جثة في أسوأ حادث تشهده البلاد على سواحلها حسب مراقبين. وأضافت الداخلية، أمس الجمعة، في بيان، أن عمليات البحث عن المفقودين في سواحل جزيرة قرقنة، من محافظة صفاقس، وسط شرقي البلاد، التي غرق فيها المركب، أسفرت عن انتشال جثتين اثنتين أمس ليرتفع العدد إلى 77 بينهم 21 ضحية من أصول أجنبية، وسط توقعات بارتفاع العدد في ظل وجود مفقودين مازال أهلهم ينتظرون قرب مستشفيات صفاقس. وأكدت الداخلية، أنه تم تسليم 48 جثة إلى عائلاتهم بعد التشخيص والتشريح واستكمال الإجراءات القانونية في حين قامت السلطات المعنية بدفن 20 جثة مجهولة الهوية.