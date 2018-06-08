280 ألف مصلٍ أدوا الجمعة «اليتيمة» بالأقصى

القدس المحتلة (الاتحاد)

أدى 280 ألف مصل فلسطيني، أمس، صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان (الجمعة اليتيمة)، في المسجد الأقصى المبارك، كما شارك عشرات الآلاف في فاعليات «مليونية القدس» في إطار مسيرات العودة شرقي قطاع غزة، والتي تزامنت مع يوم «القدس العالمى». وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية، فإن عدد المصلين الفلسطينيين بلغ 280 ألف مصلٍ. فيما أشار خطيب المسجد الأقصى في خطبة الجمعة إلى أن «الجمعة الأخيرة في رمضان هي جمعة المسجد الأقصى المنتهكة حرمته منذ 51 عاماً».

وتوافد الفلسطينيون، منذ فجر أمس، على مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة، فيما شهدت الحواجز العسكرية الفاصلة بين الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس حركة نشطة. ومنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى الرجال دون سن الـ40 عاما من الدخول للقدس، فيما سمحت للنساء من جميع الأعمار بدخول المدينة.