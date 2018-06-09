4 شهداء ومئات المصابين في «مليونية القدس» بغزة

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي (القدس، رام الله، غزة)

استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب المئات منهم صحفيون ومسعفون، أمس الجمعة، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي، والقنابل الغازية على المشاركين في مسيرات مليونية القدس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في الجمعة الحادية عشرة لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تزامنت مع جمعة رمضان الأخيرة.

وأفاد د.أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة أن حصيلة المواجهات التي اندلعت في غزة ارتفعت إلى 525 إصابة بينها 80 بالرصاص الحي منها 7 إصابات خطيرة و5 صحفيين، واستهدف الاحتلال سيارات الاسعاف بقنابل الغاز شرق خانيونس، ما أدى لإصابة سيارة بشكل مباشر أدى لتهشم الزجاج الأمامي لها. وبدأت الجماهير الفلسطينية، ظهر امس، التوافد إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، فور الانتهاء من صلاة الجمعة، للمشاركة في فعاليات مليونية القدس، للتأكيد على حق العودة وإسلامية القدس، وللمطالبة برفع الحصار عن غزة.

وفور وصول المشاركين إلى مخيمات العودة المنتشرة شرق القطاع، بدأت قوات الاحتلال بإمطارهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وإطلاق الرصاص الحي، وقام المتظاهرون في إشعال الإطارات المطاطية في مناطق التماس، في محاولة منهم لحجب الرؤية عن قناصة جيش الاحتلال، وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات علم فلسطين في الأجواء. وكان من بين المشاركين والدة الشهيدة المسعفة رزان النجار، وهي ترتدي معطف ابنتها الأبيض وبطاقتها الطبية، في تأكيد على الاستمرار في مشوار الشهيدة الإنساني.

وألقت طائرة مسيَّرة للاحتلال، فجر الجمعة، قنابل حارقة تجاه مخيم العودة، ومكان تجمع إطارات الكاوشوك شرق رفح، جنوب قطاع غزة، ما تسبب باشتعال النيران وهرع الدفاع المدني للمكان وعمل على إطفائها. واعتبرت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، إقدام الاحتلال على حرق بعض الخيام وإطارات السيارات التي تستخدم في الاحتجاج بمخيم العودة شرق رفح عن طريق طائرة استطلاع «إسرائيلية»، دليلا على تخبط العدو.