التحالف يدين تهديدات الميليشيات لموظفي الإغاثة

الرياض (وكالات)

أعرب تحالف دعم الشرعية في اليمن عن قلقه بشأن بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حول سحب موظفيها العاملين بالمجال الإغاثي والإنساني من اليمن. وأكدت قيادة التحالف، في تصريح لمتحدثها الرسمي، العقيد تركي المالكي، التزامها بتسهيل عمل موظفي الإغاثة الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أو المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، إضافة إلى توفير الحماية اللازمة لهؤلاء الموظفين، دون المساس بحقهم وحريتهم في التنقل لتقديم العمل الإغاثي والإنساني. كما دان التحالف تهديدات الحوثيين لحياة المدنيين وموظفي الإغاثة الدولية، محملاً إياهم تبعات تردي الأوضاع الإنسانية أو الأمنية في مناطقهم. كذلك أعرب عن استعداده للعمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدتها في استكمال أعمالها الإنسانية في اليمن.

وبيّن المالكي أن تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ إعلانه بدء عملية «عاصفة الحزم»، وما تلاها باستمرار عملية «إعادة الأمل»، اتخذ ولا يزال تطبيق أعلى المعايير لحماية المدنيين، وتقديم الحماية اللازمة للمنظمات الأممية والدولية العاملة بالمجال الإغاثي والإنساني، بما يضمن سلامتهم وأمنهم، وتسهيل حرية تنقلاتهم دون أي قيود ومعوقات، وبما ينطبق مع القانون الدولي الإنساني.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنت، أمس الأول، أنها سحبت 71 من موظفيها الأجانب في اليمن، ونقلتهم إلى جيبوتي، بسبب الحوادث الأمنية والتهديدات.