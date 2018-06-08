«الهلال» تغيث منكوبي إعصار «مكونو» في المهرة

عدن (وام)

بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع ألف سلة غذائية على أهالي منطقة «الطاهرية» بمديرية «المظفر» وسط مدينة تعز، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار مشاريع عام زايد في المحافظات اليمنية المحررة، ومن ضمنها تعز بهدف دعم الشعب اليمني الشقيق في المجالات الإغاثية والتنموية، وتأهيل البنية التحتية.

وقال إيهاب الدهبلي، مندوب الهلال الأحمر الإماراتية في تعز، في تصريحات له إن السلال الغذائية التي يجري توزيعها، تأتي استجابة للاحتياجات الضرورية لسكان الطاهرية، وتخفيفاً من معاناتهم الإنسانية، لاسيما في شهر رمضان المبارك.

وأعرب المستفيدون من المساعدات الغذائية عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر على جهودها الدؤوبة والمتواصلة، دعماً للشعب اليمني، والوقوف إلى جانبه في محنته.

إلى ذلك، واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية توزيع المساعدات الغذائية العاجلة المقدمة لسكان محافظة المهرة، والتي يستفيد منها أكثر من 1500 أسرة من المنكوبين جراء إعصار «مكونو». وتوجهت قافلة الهيئة إلى مدينة «حوف» آخر أماكن التوزيع التي يعاني قاطنوها أوضاعاً معيشية صعبة عقب الإعصار المدمر الذي ضرب المنطقة.