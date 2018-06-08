الجيش يواصل تقدمه نحو معاقل الحوثيين في صعدة

صعدة (الاتحاد، وكالات)

تواصل قوات الجيش اليمني تقدمها الميداني بوتيرة عالية في مديريات محافظة صعدة، وتخوض ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية معارك ضارية في عدد من الجبهات المشتعلة والتي تهدف جميعها للوصول إلى مركز المحافظة ومعقل المليشيا، وفي المقابل تحاول المليشيا عرقلة قوات الجيش من خلال زراعة الألغام والعبوات الناسفة في المناطق التي تقترب منها قوات الجيش، ما يؤكد على مدى الانهيار والرعب الذي تعاني منه المليشيا، خصوصاً بعد عودة الحياة إلى المناطق التي حررها الجيش الوطني، دفعت إلى عودة الأهالي إليها بعد أن أجبرتهم المليشيا على النزوح جراء التهجير القسري الذي فرضته عليهم المليشيا واحرمتهم من بلادهم طيلة سنوات حربها عليهم وعلى كل من تخضع مناطقهم لسيطرتها.

وتستمر قوات الجيش الوطني في مواصلة تقدمها بمديرية كتاف شمالي محافظة صعدة، حيث تمكنت من تحرير عدد من المرتفعات وتأمين وادي «العطفين» الاستراتيجي، مواصلة تقدمها باتجاه مركز المديرية، كما تحدث قائد محور صعدة العميد عبيد الاثله، الذي أكد أن قوات الجيش تمكنت من تحرير وادي العطفين وعدد من المرتفعات المحيطة به في جبهة كتاف.

وأضاف الاثله «أن ما لا يقل عن ثلاثين مسلحاً من المليشيا لقوا مصرعهم خلال المعارك التي خاضها الجيش الوطني في المنطقة، لافتاً إلى أن قوات الجيش استعادت كمية من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي كانت مع المليشيا».

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