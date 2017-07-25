الأردن يسمح للدبلوماسي الإسرائيلي بالمغادرة بعد «تفاهمات حول الأقصى»

عمان (وكالات)

أفاد مصدر حكومي أردني اليوم الثلاثاء أن عمّان سمحت للدبلوماسي الاسرائيلي الذي قتل الأحد أُردنيين اثنين بالمغادرة إلى اسرائيل بعدما استجوبته وتوصلت مع حكومته إلى «تفاهمات حول الأقصى».

وقال المصدر طالبا عدم نشر اسمه «سمح للدبلوماسي الإسرائيلي بالمغادرة الى بلده بعد سماع أقواله حول الحادث الذي وقع في سفارة إسرائيل في عمّان الأحد الماضي، والوصول الى تفاهمات مع حكومته حول الأقصى».

وكانت عمّان طلبت التحقيق مع دبلوماسي بسفارة إسرائيل في عمان قتل أردنيين اثنين إثر خلاف وقع داخل مجمّع السفارة الأحد.

وكان تقرير إخباري إسرائيلي قد ذكر أمس أن طاقم السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان، بمن فيهم حارس الأمن الذي قتل شخصين أردنيين، عاد إلى إسرائيل، مساء الاثنين.