محمد بن زايد: بقيادة خليفة نحرص على إعداد الكوادر والكفاءات المواطنة لتلبية متطلبات المستقبل

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أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص على إعداد الكوادر والكفاءات المواطنة القادرة على تلبية متطلبات المستقبل في شتى القطاعات والميادين.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي الاستثمار في الإنسان عناية فائقة، باعتباره الثروة الحقيقية للوطن، والعمود الأساسي لحماية مكتسباته وإنجازاته وبناء مستقبله، مشيراً سموه إلى أن الإمارات تضع ثقتها كاملة في كوادرها الشابة المبدعة والمتميزة، والقادرة على إحداث التغيير وتحقيق الطموحات الوطنية، منوهاً سموه بأن دولة الإمارات تتطلع إلى صناعة الفارق واختصار الزمن عبر تعزيز التنمية المستدامة في المجالات العلمية والتكنولوجية والبحثية والفضائية.