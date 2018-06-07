أميركا تعيد لإسبانيا رسالة مسروقة لكريستوف كولومبوس

واشنطن (أ ف ب)

بعد سنوات من التحقيق، أعادت الحكومة الأميركية إلى إسبانيا نسخة قديمة من رسالة شهيرة لكريستوف كولومبوس تعود لعام 1493م، كانت سرقت من المكتبة الوطنية في كاتالونيا. وكانت الوثيقة المسروقة نسخة من أصل 16 أجريت في تلك الفترة بطلب من كريستوف كولومبوس، للرسالة الأصلية التي يروي فيها اكتشافاته للبلاط الإسباني.

وسلمت الوثيقة إلى سفير إسبانيا في واشنطن في ختام تحقيق استمر سبع سنوات شاركت فيه برازيليا وباريس أيضاً، على ما أوضح المدعي العام الفيدرالي في ديلاوير في بيان.

وقال المدعي العام والأجهزة الفيدرالية للجمارك، إن التحقيق بوشر عام 2011 بعدما أبلغها مخبر أن «نسخاً عدة قديمة من هذه الرسالة الشهيرة سرقت من مكتبات أوروبية، واستبدلت خلسة بأخرى مزيفة».

وخلص التحقيق إلى أن نسخة المكتبة الوطنية في برشلونة بيعت مرة أولى عام 2005 بسعر 600 ألف يورو من قبل تجار كتب إيطاليين، وأعيد بيعها عام 2011 بسعر 900 ألف يورو. وبعد مفاوضات طويلة وافق مالك الرسالة الذي لم يكشف عن اسمه على تسليمها إلى السلطات الأميركية التي تمكنت من فحصها وتأكيد صحتها على ما جاء في البيان.

وقال المدعي العام ديفيد فايس خلال المراسم، «يشرفنا فعلاً إعادة هذه الوثيقة ذات الأهمية التاريخية الى إسبانيا مالكها الشرعي». وأشاد السفير الإسباني بيدرو مورونيس بالروابط القائمة بين الولايات المتحدة وإسبانيا وبالتعاون المثمر الذي سمح بعودة هذه الجوهرة الثقافية الى إسبانيا.