رمضانيات مسلسلات تسببت في اكتئاب المشاهدين



تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018 اختار الجمهور، ومشاهدو دراما رمضان هذا العام، بعض الأعمال التي نالت لقب «مسلسلات سببت الاكتئاب»، حيث احتوت أحداثها على مشاهد حزينة تسببت في إصابة لمشاهديها بالاكتئاب، ومن أبرزها «ضد مجهول» لغادة عبد الرازق خصوصاً بعدما تعرضت ابنتها للاغتصاب والقتل، وزيادة معاناة «أيوب» في الحلقات العشر الأولى من المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه ويلعب بطولته مصطفى شعبان، نظراً لدخوله السجن وتعرضه لحادث مؤلم وصعب في كل حلقة تقريباً، الأمر نفسه في مسلسل «الرحلة» حيث تعاطف الناس كثيراً مع دور ريهام عبد الغفور التي لعبت دور الزوجة التي تتعرض للاعتداء والعنف من زوجها.