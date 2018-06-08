الصوم يسيطر على «النقرس»

النقرس مرض وراثي ينتج عن خلل في استقلاب مركبات البورين في الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم، وترسب أملاح يورات الصوديوم في بعض الأنسجة، والتهاب وتلف في المفاصل.

ومن العوامل المسببة للمرض، الإفراط في الطعام، وتناول غذاء منخفض الكربوهيدرات، والجراحة، والالتهابات المتكررة والإصابات.

وعلى مريض النقرس أن يهتم بغذائه على النحو التالي، تقليل تناول الأغذية الغنية بالأحماض الأمينية البورينية، واستعمال الأدوية يخففان ارتفاع حمض اليوريك في الدم ويمنعان حدوث النوبة الحادة، وعليه الحصول على البروتين من مصادر فقيرة بالبروتينات النووية، أما بالنسبة للدهن فيجب عليه الحد من تناولها، لأنها تعيق إخراج أملاح اليورات من الجسم، وبالنسبة للكربوهيدرات فإنها تؤخذ بكميات كبيرة في الفطور والسحور نسبياً لأنها تساعد على إخراج أملاح اليورات من الجسم.

وعلى مريض النقرس تناول 3 لترات سوائل يومياً، لتساعد في إخراج أملاح اليورات ومنع ترسبها في الكلية. أما بالنسبة للشاي والقهوة فلا مانع من تناولهما، كما يجب عليه المحافظة على وزنه في الحدود المثالية وعند القيام بإنقاص الوزن يجب أن يتم ذلك تدريجياً، لأن الفقد السريع للوزن يصاحبه تراكم الأجسام الكيتونية في الدم، ما يتسبب في حدوث نوبه حادة للمرض.

ندى زهير

مديرة إدارة التغذية المجتمعية بمستشفى توام / شركة صحة أبوظبي