مائدة رمضان وعد المقدسي: التنسيق بين أطباق المائدة ضروري



تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018 نسرين درزي (أبوظبي) تحدث الشيف السوري وعد المقدسي عن ابتكار أصناف جديدة على مائدة رمضان. وذكر أن التنويع ضروري مع الحرص على تناسق الأكلات مع بعضها. وأوضح الشيف المقدسي، من مطعم ميزون بيروت بفندق فيرمونت باب البحر، أن سيدة البيت لا بد من أن تتنبه إلى الأصناف التي تقدمها لأسرتها وضيوفها بحيث تكون ألوانها منسجمة ومكوناتها لا تضر عند تناولها. وأوضح أن الأطعمة التي تتضمن صلصة معجون الطماطم لا يمكن تقديمها مع أكلات فيها صلصلة بيضاء. وكذلك الأمر بالنسبة لأصناف السمك التي لا تنسجم مع الأطباق المحضرة بلبن الزبادي. اللحم بالبرقوق المكوّنات: * كيلوجرام لحم الغنم أو لحم الخروف المقطّع إلى قطعٍ متوسطة * 6 حبات ثوم مهروس ... المزيد