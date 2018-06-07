زبيدة بنت جعفر.. سيدة الخلافة

أحمد مراد (القاهرة)
وصفها المؤرخون بأنها أعظم نساء عصرها، ديناً وأصلاً وجمالاً، وصاحبة يد طولى في الحضارة والعمران، تركت على طريق الحج مرافق ومنافع استفاد منها الحجاج لعدة قرون، فضلاً عن أنها عُرفت برعاية الأدباء والشعراء والأطباء. هي زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور، واسمها الحقيقي «أَمَةُ العزيز»، وغلب عليها لقب زبيدة، حيث كان جدها المنصور يداعبها في طفولتها، ويقول لها: يا زبيدة لبضاضتها ونضارتها.
تزوجها الخليفة هارون الرشيد سنة 165 هجرية، وقد أحبها حباً جماً، ومنحها مكانة رفيعة ونفوذاً كبيراً، بحيث كانت على الدوام السيدة الأولى بين نسائه، تشير على زوجها في كثير من المناسبات والأحداث بالآراء الصائبة، تمسك بيديها زمام الأمور أثناء غيابه في غزواته الكثيرة، وقد ولدت له محمداً الأمين، وهيأت له كل العوامل التي توصله إلى عرش الخلافة.
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بعد مقتل ابنها قالت زبيدة للمأمون: أهنيك بخلافة قد هنأت نفسي بها عنك قبل أن أراك، ولئن كنت قد فقدت ابناً خليفةً، لقد عُوِضت ابنا خليفة لم ألده، وما خسر من اعتاض مِثلك، ولا ثكلت أم ملأت يدها منك، وأنا أسأل الله أجراً على ما أخذ، وإمتاعاً بما عوض، فأخذ المأمون بعد ذلك يزيد في تكريمه لزبيدة وأسرتها.
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قال الخطيب البغدادي في كتاب «تاريخ بغداد»: كانت معروفة بالخير والفضل على أهل العلم، والبر بالفقراء والمساكين، ولها آثار كثيرة في طريق مكة من مصانع حفرتها وبرك أحدثتها وكذلك بمكة والمدينة.