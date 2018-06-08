قصر المسافرخانة.. محل ميلاد الخديوي إسماعيل

مجدي عثمان (القاهرة)
حارة متعرجة بشارع الجمالية تنتهي إلى ساحة كبيرة، تُعرف بـ «درب الطبلاوي» على ناصيتها مسجد «سيدي مرزوق»، فيها يقع قصر «المسافرخانة»، في منطقة قصر الشوق، وعلى الجهة الأخرى حارة حادة طويلة تسمى «درب المسمط»، فالاثنان يؤديان إلى القصر الذي يحتل ما وراء وكالة بازرعة، ويحيط القصر مجموعة من الأبنية متنوعة الوظائف والمنتمية إلى عهود إسلامية مختلفة، منها باب النصر ووكالتا قايتباي وقوصون، وسبيل أوده باشا وخانقاه بيبرس.
كان «المسافرخانة» ركناً ركيناً في درب الطبلاوي، وباختفاء القصر، فقد الدرب جزءاً رئيساً من ذاكرته، وفقدت القاهرة القديمة مركزاً للإشعاع وبث الخصوصية، كان المسافرخانة في البداية موضعاً لإثارة الخيال والحنين، بؤرة للحفاظ على الماضي الذي يندثر ويولي أبداً.
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كان ارتفاع القصر يقارب 22 متراً، واحتوى على ثاني أكبر «مشرفية» في العالم، نسبة إلى «الشرفة» أو البلكون في العمارة الحديثة، وقد استضاف القصر عبد الله النديم والجبرتي وعلي بك مبارك، وبعد قرارات التأميم بعد ثورة يوليو، قرر وزير الثقافة آنذاك الدكتور ثروت عكاشة تحويله إلى مراسم للفنانين التشكيليين.
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وللمسافرخانة ثلاثة أبواب، اثنان في درب المسمط، أحدهما الرئيس، والثالث في حارة الطبلاوي، ويؤدي الباب الرئيس إلى مدخل منكسر، وتليه دركاة الدخول والصحن والمقعد والتختبوش، ثم القاعة وغرف النوم وعناصر الخدمة، وكلها تطل على صحن أو فناء القصر الذي يحتوي على فسقية، وتلحق بالدار حديقة وطاحونة لطحن الغلال وساقية وإسطبل ومدخل ثانوي للخدمة.
وفي الجانب الشرقي من الفناء، توجد ثلاثة أبواب، الأيسر يؤدي إلى سلم يوصل إلى الغرف العليا، خاصة الجناح الشرقي، ويؤدي الباب الأوسط إلى قاعة أطلق عليها اسم «قاعة الأُنس»، أما الباب الأيمن، فيوصل إلى «قاعة المجد»، وهي القاعة القبلية الكبرى الخاصة باستقبال التجار وغيرهم.
ويعد قصر المسافرخانة أحد أهم إبداعات العمارة الإسلامية، وأكبر القصور العثمانية في القاهرة، وصفها البعض بأنها تنافس قاعات روايات «ألف ليلة وليلة»، وهناك ميّزة معمارية بالقصر، تتمثل في بناء هرمي الشكل من خشب غامق يواجه الشمال بفتحة واسعة، يسمى «الملقف» مخصص لاستقبال الهواء ودفعه إلى قاعات البيت.