التسبيح بعد الصلوات.. وفي وقت السحر

سعيد ياسين (القاهرة)
ورد التسبيح في زمن «إدبار النجوم» في القرآن الكريم، قال تعالى: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ)، «سورة الطور: الآية 49»، وهو وقت السَّحر، قبيل النهار، حينما تغيب النجوم بضوء الصباح، وقال علي وجابر وأنس: يعني ركعتي الفجر، قال ابن عباس: إنه التسبيح في آخر الصلوات.
قال ابن كثير: أذكره وأعبده بالتلاوة والصلاة في الليل، كما قال تعالى: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَّحْمُوداً)، «سورة الإسراء: الآية 79»، وفي قوله تعالى: (... وَإِدْبَارَ النُّجُومِ)، ذكر ابن عباس: أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، فإنهما مشروعتان عند إدبار النجوم أي عند جنوحها للغيبوبة، لحديث عن أبي هريرة: «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل، يعني ركعتي الفجر»، وعن عائشة قالت: لم يكن رسول الله على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر، وقالت إن النبي قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها».
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وقال الإمام الشعراوي: سبِّح ربك آناء الليل، وفي أوله وفي آخره وفي وقت السَّحَر حينما تغيب النجوم، فالمعنى سبِّح ربك في كل هذه الأوقات، فهو تسبيح موصول، ذلك لأن الله أنعم عليك وخصَّك بنعم تستوجب هذا التسبيح وهذا الحمد.وقال ابن عباس أن رسول الله كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك».