4 قتلى بهجومين انتحاريين في نيجيريا

مايدوجوري، نيجيريا (أ ف ب)

قتل أربعة أشخاص بتفجير انتحاري مزدوج في مخيم للنازحين قرب مايدوجوري، عاصمة شمال شرق نيجيريا. وصرح مسؤول في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أن الهجوم وقع ليل الأحد في مخيم للنازحين في دالوري 1، «حين فجّر رجل وامرأة أنفسهما، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وجرح 17 آخرين». وأضاف أنه تمّ إحباط عملية انتحارية أخرى «في دالوري 2، حيث رصد انتحاري وقتل قبل أن يتمكن من تفجير نفسه».

ومساء، أفادت وكالة الحالات الطارئة في ولاية بورنو أن شخصاً رابعاً قضى جراء الاعتداء. وأوضحت أن انتحاريا آخر قتل أمس الاثنين حين حاول دخول حرم جامعة مايدوجوري التي استهدفت مراراً منذ بداية العام. وقالت إن «انتحارياً قتل فيما كان يحاول تسلق سياج الجامعة». وتنسب السلطات النيجيرية مثل هذه الهجمات إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية التي انطلقت من مايدوجوري. ومنذ 2009، أدى تمرّد بوكو حرام إلى مقتل 20 ألف شخص على الأقل وتهجير 2,6 مليون شخص.