هل قرر تيلرسون الاستقالة؟

واشنطن (وكالات)

رجحت مصادر مقربة من وزير الخارجية الأميركي، أن ريكس تيلرسون ربما يفكر في الاستقالة قريبا على خلفية تفاقم خلافاته مع الرئيس دونالد ترامب. ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدرين مقربين من وزير الخارجية اعتقادهما، أن تيلرسون، وعلى الرغم من هذه الخلافات التي لم تعد خافية على المراقبين، كان يعتزم البقاء في منصبه حتى نهاية العام الجاري، لكن تزايد شعوره بالإحباط في الفترة الأخيرة ويأسه من إمكانية احتواء السجال مع الرئيس في المستقبل المنظور، يدفع للاعتقاد أن «خروج تيلرسون من الإدارة الأميركية قبل نهاية العام لن يكون مفاجئا».

وذكرت «سي إن إن» أن قائمة الخلافات المتزايدة بين الرجلين أضيف إليها مؤخرا بندان متعلقان بالموقف من إيران وبشؤون مسؤولي الإدارة. وظهر أحدث خلاف بينهما بعد الانتقاد العلني من قبل ترامب لوزير العدل، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، حيث يعتقد تيلرسون أنه لا يجب على ترامب أن ينتقد وزراءه بهذه الطريقة «غير المهنية».

ويشكل الاتفاق النووي بين إيران والدول 1+5 موضوعا آخر للخلافات بين ترامب وتيلرسون، حيث تتحدث تقارير عن سعي الرئيس الأميركي إلى استبعاد تيلرسون وجهاز الخارجية عن اتخاذ أي قرار في هذا المجال. وكان ترامب، بحسب مجلة «فورين بوليسي» قد طلب من تيلرسون تزويده بمواد تمكنه من اتهام طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي، غير أن الخارجية لم تستجب لهذا الطلب.

مع ذلك، اعترف مصدر لـ «سي إن إن»، بأن مزاج تيلرسون القاتم قد يكون ناتجا عن «متاعب أسبوع صعب»، وهو التفسير الذي رجحته عدة مصادر بواشنطن ردا على سؤال عما إذا رأوا مؤشرات إلى أن تيلرسون يبحث عن استراتيجية للخروج.