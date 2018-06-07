اليابان تشعر بالقلق حيال تحقيق أميركي بشأن السيارات



تاريخ النشر: السبت 09 يونيو 2018 طوكيو (د ب أ) أعربت رابطة شركات صناعة السيارات اليابانية، أمس الجمعة، عن قلقها بشأن تحقيق أميركي حول تأثير السيارات وقطع الغيار المستوردة على الأمن القومي الأميركي. وقال رئيس الرابطة أكيو تويودا، إن رابطة شركات السيارات اليابانية (جاما)، تشعر بالقلق البالغ من أن يؤدي التحقيق إلى شيوع حالة من عدم اليقين بين مستخدمي السيارات في الولايات المتحدة، والأشخاص المشاركين في هذه الصناعة. وفي مايو الماضي، بدأت وزارة التجارة الأميركية التحقيق بشأن ما إذا كانت واردات السيارات تمثل تهديداً للأمن القومي، وهي خطوة قد تؤدي إلى فرض تعريفات جمركية على السيارات الأجنبية.