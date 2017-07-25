صهر ترامب يقر بلقائه مسؤولين من روسيا وينفي التواطؤ في الانتخابات

واشنطن (وكالات)

أقر جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، أمس بأنه عقد أربعة لقاءات مع مسؤولين روس خلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، ولكنه نفى التواطؤ مع موسكو لمساعدة دونالد ترامب على الفوز. وكتب كوشنر في مذكرة من 11 صفحة قرأها في شهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ أمس، ونشرتها عدة صحف أميركية «لم أتواطأ ولا أعرف أحداً في الحملة تواطأ مع أي حكومة أجنبية».

وتؤرق ولاية ترامب منذ بدايتها شبهات بتواطؤ فريق حملته الانتخابية مع روسيا بعدما أغفل العديد منهم الكشف عن لقائهم بمسؤولين روس. وساهم الالتباس الذي أشاعه ترامب نفسه بهذا الخصوص في إضعاف دفاع مساعديه.

وقال مدير إعلام البيت الأبيض الجديد انطوني سكاراموتشي أمس الأول إن الرئيس ما زال غير مقتنع بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية، رغم تأكيدات الاستخبارات الأميركية.

كما ركز ترامب بإصرار على النفي المتكرر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدما التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج الألمانية في يوليو.

وسرد كوشنر في مذكرته تفاصيل اتصالاته بالسفير الروسي في واشنطن سيرجي كيسلياك ومسؤولين روس آخرين، مؤكداً أنها اندرجت ضمن مهامه المعتادة انذاك كمسؤول عن العلاقات مع الحكومات الأجنبية في فريق ترامب الانتخابي.

وأضاف كوشنر «لم أجر أي اتصالات في غير محلها، ولم أعتمد على أموال روسية لتمويل أنشطتي التجارية بالقطاع الخاص». ويدلي كوشنر المتزوج من ابنة ترامب المفضلة ايفانكا، بأقواله اليوم الثلاثاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب.

ويقود المدعي الخاص الذي كان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر منذ مايو تحقيقاً في احتمال تعاون أعضاء من فريق حملة ترامب الانتخابية أو أفراد عائلته أو حتى الرئيس نفسه، مع روسيا لتقويض فرص خصمه الديمقراطية هيلاري كلينتون بالفوز في الانتخابات العام الماضي.