رئيس الفلبين يؤكد مواصلة حربه الشرسة على المخدرات

مانيلا (أ ف ب)

تعهد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أثناء خطابه السنوي أمام البرلمان أمس أنه ماض في حربه على المخدرات المثيرة للجدل والتي أدت إلى مقتل الآلاف، متحدثاً عن انتهاج سياسة «العين بالعين» لإقرار العدالة. وخصص دوتيرتي قسماً كبيراً من خطابه السنوي «حول وضع الأمة» دفاعاً عن سياساته الرامية إلى فرض القانون والنظام، والتي عززت شعبيته، لكنها لقيت إدانة المجموعات الحقوقية ومعارضين.

قال دوتيرتي لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ «أياً كانت مدتها، فالمعركة متواصلة ضد المخدرات، لأنها أصل كثير من الشرور والمعاناة الطائلة».

وتابع «ستتواصل المعركة.. بلا هوادة رغم الضغوط الدولية والمحلية، ولن تتوقف حتى يفهم الذين يتاجرون بالمخدرات أن الأجدر بهم التوقف.. وإلا فالبديل هو السجن أو الجحيم».

في العام الفائت أحرز دوتيرتي فوزاً كاسحاً في الانتخابات الرئاسية بعدما وعد بحملة غير مسبوقة على المخدرات، ومنذ تولى منصبه في 30 يونيو 2016، أعلنت الشرطة عن قتل حوالي 3200 شخص في الحرب التي أعلنها على الممنوعات.

كما قتل أكثر من 2000 شخص آخرين في جرائم متصلة بالمخدرات بحسب بيانات الشرطة. وأشارت مجموعات حقوقية أن عدداً كبيراً من هؤلاء قتلوا بيد مجموعات أهلية مسلحة مرتبطة بالحكومة. كذلك حث دوتيرتي النواب على إعادة إقرار عقوبة الإعدام.

من جهة أخرى، قال دوتيرتي، إنه سيبني جيشاً على مدى العامين المقبلين يتمكن من القتال على كل الجبهات بتجنيد ما بين 35 ألفاً و40 ألف جندي جدد وشراء طائرات وطائرات من دون طيار للتصدي للمتمردين.