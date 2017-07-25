بروكسل: الأزمة التركية الألمانية تضر بأنقرة

بروكسل، أنقرة (وكالات)

أعلن المفوض الأوروبي المكلف العلاقات مع دول الجوار يوهانس هان أمس، أن التوتر الجديد بين تركيا وألمانيا بعد اعتقال ناشطين في حقوق الإنسان يضر بالمصالح الاقتصادية لأنقرة. وصرح هان الذي سيشارك اليوم مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في لقاء في بروكسل مع الوزيرين التركيين للخارجية والشؤون الأوروبية «أعتقد أن على تركيا أن تدرك أسباب كل ذلك وأن تعالج الأمر».

والاجتماع الذي يندرج في إطار «الحوار السياسي» بين الجانبين، سيعقد على خلفية توتر شديد بين أنقرة وبرلين. والخميس الماضي، أعلنت ألمانيا «إعادة توجيه» سياستها حيال تركيا بعد اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان بينهم ألماني في تركيا.

وتندرج الأزمة الألمانية - التركية في أجواء من تدهور العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي خصوصا بسبب الإصلاح الدستوري الأخير المثير للجدل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحملة الطرد والتسريح والإيقافات التي ينفذها في البلاد بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

وأمس، أعلنت تركيا أنها تراجعت عن شبهات بدعم «الإرهاب» وجهتها إلى حوالى 700 شركة ألمانية، بعد احتجاجات برلين شديدة اللهجة على هذه الاتهامات. وصرح المتحدث باسم الداخلية توباياس بلاته للصحفيين أن أنقره أرسلت إلى برلين في مايو، عبر الشرطة الدولية «إنتربول»، «لائحة بحوالي 700 شركة ألمانية». وأفادت أنها تشتبه في تقديمها دعماً مالياً للإرهاب من خلال علاقاتها الاقتصادية بشركات تركية. لكن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو اتصل صباح أمس بنظيره الألماني توماس دو ميزيير معلنا عن سحب هذه اللائحة «رسمياً» السبت، بعد يومين على إعلان برلين عن إجراءات عقابية تطال الاقتصاد التركي.