الشريفي يكرّم لجنة دوري المحترفين

أبوظبي (الاتحاد)

كرّم اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، لجنة دوري المحترفين وأندية العين والجزيرة والظفرة وبني ياس، للمشاركة في إنجاح مبادرة «فنر رمضان» التي نفذتها إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة ضمن حملة التوعية الأمنية والمجتمعية التي أطلقتها تحت شعار «رمضان أمن وأمان».

وكانت المبادرة قد بثت رسائل فيديو توعوية وتثقيفية، قدمها لاعبو أندية لجنة دوري المحترفين لكرة القدم، وقدمت نصائح للجمهور في مختلف القضايا الشرطية والأمنية والمرورية والمجتمعية، ونبهت قائدي المركبات من مخاطر السرعة الزائدة للحاق بوقت الإفطار، وحثهم على الالتزام بإيقاف مركباتهم بطريقة صحيحة، خصوصاً أمام المساجد في صلاة التراويح، وتحذير أفراد المجتمع من التعامل مع المتسولين، وضرورة الإبلاغ عنهم، وغيرها من الرسائل الهادفة.

وثمنت شرطة أبوظبي، التعاون والتنسيق مع لجنة دوري المحترفين، وجريدة «الاتحاد» في تحقيق أهداف المبادرة التي نشرت على مختلف منصاتها للتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى حسابات لجنة دوري المحترفين وجريدة الاتحاد.