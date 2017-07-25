الإمارات تدين تفجير كابول وتؤكد ضرورة اجتثاث الإرهاب

أبوظبي، كابول (وام، وكالات)

دانت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول صباح أمس وتبنته حركة طالبان وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأبرياء. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان أمس، موقف الإمارات المناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله والداعي إلى مكافحته، وضرورة تعزيز التنسيق بين دول العالم، وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها. وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

فقد قتل 26 شخصاً على الأقل في اعتداء بسيارة مفخخة في حي غرب العاصمة الأفغانية كابول تقطنه أقلية الهزارة الشيعية الأكثر استهدافاً من تنظيم «داعش». وأشار المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوي خلال مؤتمر صحفي إلى أن الاعتداء أسفر أيضاً عن سقوط نحو 40 جريحاً.

في تطور آخر، اتهم مرتضوي مقاتلي «طالبان» بإحراق مستشفى أمس الأول الأحد في منطقة معزولة في ولاية غور، الأمر الذي أوقع 35 قتيلاً، مؤكداً بذلك معلومات من مصادر محلية. وصرح شاه حسين مرتضوي «دخل مسلحو طالبان المستشفى وقتلوا 35 شخصاً، من المدنيين»، دون أن يحدد إذا كان الضحايا من المرضى أو طواقم المستشفى، مضيفاً: «إنها جريمة ضد الإنسانية». ونفى مسلحو طالبان، الذين سيطروا الأحد على منطقة تايوارا، جنوب ولاية غور، بعد معارك استمرت أياماً، علاقتهم بحريق المستشفى، ونسبوا ما حصل في المستشفى إلى غارة نفذتها القوات الأفغانية أو الأميركية.

في المقابل، أعلنت حركة طالبان عبر «تويتر» تبنيها لاعتداء كابول، مؤكدة أنه استهدف «حافلة تنقل أفراداً من الاستخبارات وأوقع 37 قتيلاً». لكن عددا كبيرا من الشهود العيان أكدوا أن غالبية الضحايا من المدنيين.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش، إن «سيارة مفخخة صدمت حافلة تنقل موظفين من وزارة المناجم».