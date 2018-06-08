العثمني توج الفائزين بالمراكز الأولى

الشارقة (الاتحاد)

توج العقيد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية بقسم معهد التدريب بمنطقة الخضيرة بالذيد الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة الرياضية الرمضانية، والتي نظمها القسم بمشاركة منتسبي الدفعة 30 من الطلبة المستجدين، وتضمنت منافسات في كرة القدم، وشد الحبل، وتنس الطاولة واختراق الضاحية.

ونظم المعهد إفطاراً بحضور الكادر التعليمي والتدريبي والطلبة المستجدين، حيث يأتي تنظيمه ضمن سعي الأكاديمية لبث وتعزيز العلاقات الإنسانية والتواصل بين الموظفين ومنتسبي الدورات والبرامج التدريبية خارج أوقات العمل خصوصاً في هذا الشهر الكريم، كما أنه يأتي في إطار المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تقوم بها الأكاديمية، وتهدف من خلالها الى توثيق أواصر المحبة والألفة بين العاملين فيها بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، وتكوين بيئة عمل إيجابية تنعكس على العملية الإنتاجية.

وطالب العثمني منتسبي الدورة بالتميز والإبداع في العمل الأمني عقب تخريجهم، كما طالبهم بالتحلي بأعلى درجات الانضباط أثناء تأدية واجبهم المهني وتقديم كل ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على بيئة العمل وسمعة الجهاز الأمني الذي يمثلونه. حضر الفعاليات، المقدم سالم المناعي رئيس قسم شؤون الدارسين بالأكاديمية، والرائد عبيد العسم رئيس قسم معهد التدريب، والرائد الدكتور عبد الرحمن النقبي رئيس القسم بالإنابة، والرائد عبد الله موسى رئيس قسم الموسيقى، والرائد سعيد تريم.