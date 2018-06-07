نصف نهائي ساخن في مونديال الاسكواش بدبي

دبي (الاتحاد)

يتوقع أن يشهد المربع الذهبي لنهائيات دبي لبطولات محترفي الاسكواش مواجهات ساخنة بعد تأهل النجوم الكبار لهذه المرحلة، حيث تأهلت بطلة العالم المصرية رنيم الوليلي، والفرنسية كاميل سيرميه نصف النهائي، عقب فوز الأخيرة على الإنجليزية لورا ماسارو 2-0، وإنزال الوليلي الهزيمة الثالثة على التوالي بالبريطانية سارة جين بيري 2-0.

وقاد الفوز الوليلي إلى تصدر المجموعة «ب»، تلتها سيرميه في المركز الثاني، في حين ودعت كل من ماسارو «الثالثة» ومواطنتها بيري «الرابعة» المنافسة.

وأضافت المصرية نور الشربيني «22 سنة» فوزها الثالث على التوالي في المجموعة إثر تغلبها على مواطنتها نوران جوهر 2-0 في مواجهة سريعة استغرقت 14 دقيقة فقط، لتضرب موعداً في نصف النهائي للقاء الفرنسية كاميل سيرميه، المصنفة الخامسة.

ولم تتأخر نور الطيب، المصنفة الثالثة، عن اللحاق بالشربيني إلى نصف النهائي بعد فوز الأولى على النيوزيلاندية جويل كينج، المصنفة الرابعة، 2-1.