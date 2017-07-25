الأردن يحبط محاولتي تسلل وتهريب على حدوده مع سوريا

عمان (د ب أ)

أعلن مصدر عسكري أردني أمس، إحباط محاولتي تسلل وتهريب من الأراضي السورية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة القول، إن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت محاولة ثلاثة أشخاص اجتياز الساتر من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، مضيفاً أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تراجعهم إلى العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات من المواد المخدرة. كما أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية أمس الأول محاولة عدد من الأشخاص اجتياز الحدود من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية، وتم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى تراجعهم إلى العمق السوري. وبعد تفتيش المنطقة تم أيضا ضبط كمية من المواد المخدرة.

ويفرض الأردن إجراءات أمنية مشددة وقواعد اشتباك صارمة على جانبه من الحدود مع سوريا، في ظل التوترات على الجانب الآخر من الحدود.