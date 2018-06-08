10 كؤوس لفريق أبوظبي البحري في البطولات العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، فريق أبوظبي للزوارق السريعة والدراجات المائية، في أمسية رمضانية، بحضور الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، حيث أقام الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان مأدبة إفطار، احتفالاً بالفريق وما قدمه في بطولات العالم المختلفة خلال شهر رمضان الفضيل.

وحقق فريق أبوظبي قد حقق 10 كؤوس مختلفة في شهر رمضان الفضيل من خلال مشاركته في الجولات الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، وبطولة العالم للفورمولا-2 وبطولة العالم للدراجات المائية، وشهدت مختلف البطولات تفوقاً وتميزاً لفريق أبوظبي، وحضوراً على منصات التتويج، حيث رسخ الفريق اسم أبطال الإمارات في كل مشاركاته وحضوره العالمي في شهر رمضان الفضيل وبداية الموسم الدولي للفريق عبر مشاركاته المختلفة.

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بالأبطال، وطالبهم الاستمرار على تطوير المستوى والنهج في الجولات المقبلة في مختلف البطولات العالمية البحرية.

وأضاف: أنتم مثال قوي لما يقدمه ممثلو الرياضة الإماراتية عبر التفوق والحضور في كل البطولات البحرية، وجلب الإنجازات والألقاب، حيث وجودكم في كل هذه البطولات والتتويج هو فخر لنا جميعا، ولاسم الإمارات الذي نسعد بحضوره على المستوى الدولي في جميع البطولات البحرية.

وأضاف: ما قدمه الفريق في شهر رمضان عاد بالخير والسعادة على رياضة الإمارات، وأثبت الفريق أيضا أنه قادر على التعامل وبقوة مع كل البطولات التي يحضر ويشارك من خلالها.

وتابع: المشاركة والحضور في هذا الموسم بالتحديد 2018 يأتي لكي يواكب عام زايد، والذي من خلاله حرص الفريق أن يكون له حضور في كل البطولات وتشكيل منافسة قوية من متسابقيه وقاعدته القوية حاليا من الشباب المواطنين، وفي عام زايد، يحضر الفريق وبقوة في كل البطولات، ويعود علينا بالخير والفائدة الرياضية أيضا عبر حضوره ومشاركته، ويكفينا فخراً أن يحمل كل المتسابقين والإدارايين وأطقم الفريق شعار عام زايد في مشاركتهم وحضورهم.

ووجه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان كلمة تحفيزية للمتسابقين لكي يواصلوا المسابقات والجولات القادمة بنفس الأداء والحماس القوي وأيضا النتائج الإيجابية التي جعلت من الفريق رقماً صعباً وعالمياً في الوقت الحالي، وقال: الآن موجة الفريق هي الأعلى بين أمواج كل الفرق المشاركة والموجودة حاليا، ويكفينا أن يمتد اسم الإمارات وحضورها حاليا في ست بطولات عالمية، وهي الرقم واحد حاليا على مستوى الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وعلى خريطة كل المشاركات البحرية القارية والدولية، بالإضافة إلى امتداد موجة فريقنا كي تشمل هذا الموسم بطولات قارية مختلفة سيكشف عنها الفريق الستار لاحقاً.

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بأداء وحضور سلمان العوضي متسابق الدراجات المائية، والذي يعد أحدث الوجوه المنضمة إلى فريق أبوظبي، وقال: العوضي كان عند حسن الظن به بإحراز المركز الثالث على مستوى العالم في فئة واقف محدود، وفي بطولة العالم لهذه الفئة، والتي أقيمت في إيطاليا، مشيرا إلى أن العوضي سيكون له شأن وحضور قوي مع الفريق في المناسبات والبطولات المقبلة.