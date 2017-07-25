«داعش» يعدم «المصري» في تلعفر واستعدادات عسكرية لاستعادة القائم

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

أكد مصدر محلي عراقي أمس، أن أحد أبرز أطباء تنظيم «داعش» الملقب بـ «أبو يوسف المصري» أعدم من قبل التنظيم في مدينة تلعفر في ظروف غامضة. وانتشلت فرق الدفاع المدني في الموصل القديمة بمحافظة نينوى، نحو 97 جثة من المدنيين أغلبهم أطفال ونساء، وصدت القوات العراقية هجومين لتنظيم «داعش» على الحدود العراقية - السورية، وقتلت 8 مسلحين. في حين تستعد القوات الأمنية لعملية عسكرية في محافظة الأنبار قريباً، لاستعادة المنطقة الغربية الحدودية وتشمل القائم وراوة وعانة، بينما تصاعدت حملة الاغتيالات في بغداد للأطباء والإعلاميين من قبل جهات مجهولة عجزت الدولة حتى الآن عن تبينها، وسط غضب شعبي.

وقال المصدر المحلي أمس، إن «المصري» اختفى في ظروف غامضة الأسبوع الماضي، قبل أن تعلن بشكل مفاجئ وسائل إعلام التنظيم عن إعدامه دون ذكر السبب. وأشار إلى أن «المصري قدم قبل نحو عامين من سوريا مع عائلته ليستقر في تلعفر غرب الموصل، وأنشأ مراكز لمعالجة جرحى داعش» هناك.

وأضاف أن التنظيم اقتحم منزل «المصري» واعتقل جميع أفراد أسرته ونقلهم إلى جهة مجهولة، موضحاً أن حملة الإعدامات الداخلية في التنظيم ارتفعت وتيرتها في الأسابيع الماضية وسط حالة من الارتباك بين قيادات التنظيم داخل تلعفر، التي ما تزال المعقل الكبير الأخير للتنظيم خارج سيطرة القوات العراقية.

وفي الموصل القديمة، قال مصدر أمني، إن فرق الدفاع المدني تمكنت بالتعاون مع المدنيين والقوات الأمنية التي تمسك الأرض في بلدة الموصل القديمة من انتشال نحو 97 جثة من المدنيين اغلبهم أطفال ونساء. وأضاف أن القتلى هم ضحايا «داعش» في منطقة القليعات وسط بلدة الموصل القديمة.