فريق الإمارات الوصيف في سباق «دوفينيه» الفرنسي

أبوظبي (الاتحاد)

خطف دانييل مارتن من فريق الإمارات للدراجات الأضواء خلال أول نهاية جبلية في سباق كريتيريوم دو دوفينيه، حيث قدم الدراج الأيرلندي أداء استثنائياً في مسافة التسلق في لانس ان فيركور، حيث انضم إلى منصة التتويج ليحتل المركز الثاني بفارق ثانية واحدة عن الدراج جوليان ألافيليبيه «كويك-ستيب فلورز» الفائز بالسباق، وذلك بعد سباق حماسي مثير.

ومع اقتراب المرحلة التي امتدت لمسافة 181 كلم من نهايتها، بدا أن مارتن على وشك الفوز في السباق نتيجة الأداء الهجومي الذي بدأه في الوقت المناسب، لكن ألافليبيه تمكن من المقاومة، وتجاوز دراج فريق الإمارات مارتن.

وقال مارتن: أنا سعيد بالنتيجة، حيث شاركت في السباق من دون توقعات مسبقة، وقد خضته والابتسامة تعلو وجهي، وكنت أعرف أنني في مركز جيد، ولم أبدأ سباق السرعة، لكنني أعرف أنه مقبل لا محالة.

وأضاف: أنا سعيد بهذه النتيجة، لقد كان سباقاً جيداً قدم الفريق خلاله أداء جيداً، لطالما تمتعت بلياقة عالية خلال التدريبات طوال العام، لكنني لم أستفد منها كما ينبغي خلال السباقات لسبب ما، ومن الجيد أنني تمكنت من تحقيق هذه النتيجة، فهي إشارة إيجابية للسباقات المقبلة.